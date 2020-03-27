Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 30 Mart’tan itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydeden Başkan Cuma General, “Cumhurbaşkanlığının genelgesine istinaden çalışma saatleri, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek, esnaflarımızın, çevremizin sağlığını korumak amacıyla 12.00-17.00 saatleri arası olacak şekilde değiştirilmiştir. Ülkemizin topyekun seferberlik içerisinde olduğu bu dönemde büyük bir özveri gösteren esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. İlçemize ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla her sabah dükkanını ve işyerini açan esnaflarımızdan, koronavirüse karşı devletimizin aldığı tedbirlere uyarak faaliyetlerine devam etmelerini istiyoruz” dedi.

Başkan General, kooperatif bünyesinde hizmet veren Esnaf Sicil Memurluğu’nun da aynı saatler arasında hizmet vereceğini sözlerine ekledi.