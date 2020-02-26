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Eski özel idarenin arsasına Kuzey İlçeler Hizmet Binası yapılacak

Elbistan’da Emniyet Caddesi’ndeki eski özel idarenin bulunduğu arsa, Kuzey İlçeleri Hizmet Binası Yapımı İçin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi.

Eski özel idarenin arsasına Kuzey İlçeler Hizmet Binası yapılacak
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kuzey ilçelere Elbistan’dan hizmet vermesini sağlayacak bina için arsa tahsisi yapıldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Emniyet Caddesi’nde bulunan eski özel idare arsasının, Kuzey İlçeleri Hizmet Binası yapımı için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildiğini söyledi.

Söz konusu arsaya yapılacak Kuzey İlçeleri Hizmet Binasının, Elbistan’la birlikte Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin hizmet birimlerini de kapsayacağını belirten Kaymakam Demir, söz konusu tahsisteki katkısından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Elbistan Ek Hizmet Binasında yürütülen belediye hizmetleri ve farklı noktalardaki ulaştırma, su ve kanalizasyon, itfaiye, çevre ve sosyal hizmetler ile fen işleri hizmetleri tek çatı altında toplanacağını vurgulayan Kaymakam Demir, konuyla ilgili değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

“Bu arsa tahsisi, kamu hizmetlerinin genel standartların yükseltilmesi hizmet kalitesinin artırılması ve hizmette eşgüdümün sağlanması amacını taşıyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçemizdeki hizmetlerinde kamu kaynaklarının verimli kullanılması ile yerinden hizmet gereklerinin doğru ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesine büyük katkı sunacak. Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerini kapsayan, belediye hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından tek binada hizmet vermesi planlanmış, İlçe Müftülüğü binası yanında bulunan eski özel idare binası arsası ve yanında bulunan bahçe arsası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmiştir.”

Kuzey İlçeleri Hizmet Binası’nın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı yatırım programına alındığını hatırlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2020 yatırım programına alınan hizmet binasının proje çalışmaları başlamıştır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kuzey ilçelerine yeni yapılacak hizmet binası ile Elbistan ilçemizden hizmet verecektir. Yapılacak Ek Hizmet Binası ile Kuzey İlçeleri Daire Başkanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Çevre ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü gibi Büyükşehir Belediye hizmetleri, tek çatı altında ilçemizden kurulacak hizmet binasından verilmeye başlayacaktır.

Yapılacak hizmet binasına desteklerini esirgemeyen Kahramanmaraş Milletvekili kıymetli hemşerimiz Sayın Mahir Ünal’a Elbistanlı vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Elbistan ilçemize ve Afşin, Ekinözü ve Nurhaklı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.


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Elbistan 5 saat önce

Çok hizmet ettiniz ya binanız eksikti tek, ye kürküm ye

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Neden Elbistan! 3 saat önce

İnsan düşün meden edemiyor. İki ilçe arası yirmi km arasinda binlerce dönüm mera ve hazine arazisi var. Organize sanayi dediniz elbistanin dogusunda. Hastane nerde dağın dibine gömdü'nuz.yazik Göksun ilçe degilmi Afşin ilçe degilmi Ekinözü ilçe degilmi kursana üçü dördü faydalansin. Yoooo olmaz devletin malını çarçur edin. Hastane Kayseri'ye giderim sanayi, marasa Antep'e kadar yolu var Mahir beyyy.

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Bilal yuzbasi.esnaf 3 saat önce

Bu konuda sayin bakanimiz mahir unal beyefendiye sayin buyuksehir belediye baskanimiza kaymakamiza sonsuz tesekkurlerimizi sunuyoruz guzel hizmetlerin devamini diliyoruz

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