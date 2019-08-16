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Eski muhtar, toprak çökmesi sonucu yaşamını yitirdi

Afşin’de yaklaşık 6 metrelik kuyudan taş çıkarmak istediği sırada kayan toprağın altında kalan eski muhtar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eski muhtar, toprak çökmesi sonucu yaşamını yitirdi
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Olay, Afşin ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Emirli Mahallesi’nin eski muhtarı olan Akif Yücel, 6 metre derinlikteki kuyudan taş çıkarmak için içeri girdi. Bu sırada kuyuda toprak kayması yaşandı. Eski muhtar, çöken toprağın altında kalarak ağır yaralandı. Kuyudan çıkarılarak Afşin Devlet Hastanesi’ne götürülen Yücel, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yücel’in cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 


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