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Eski Hükümet Konağı tarih oldu

Elbistan eski Hükümet Konağı tarih oldu. Yeni Hükümet Konağı yapılan Elbistan’da, eski bina ise yıkılarak, hafriyatı ise kamyonlarla taşınmaya başlandı.

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Eski Hükümet Konağı tarih oldu

            Elbistan eski Hükümet Konağı tarih oldu. Yeni Hükümet Konağı yapılan Elbistan’da, eski bina ise yıkılarak, hafriyatı ise kamyonlarla taşınmaya başlandı.

            Bundan 31 yıl önce hizmete açılan Elbistan eski Hükümet Konağı, geçtiğimiz aya kadar ilçe halkına hizmet sundu. 2014 yılında yapılan ihale ile yeni ve modern bir Hükümet Konağı yapımına başlanırken, yeni bina inşaatının geçtiğimiz ay içinde tamamlanmasının ardından, eski binada yıkım çalışmaları başladı.

            Pencere, kapı ve diğer malzemelerin sökülerek alınmasının ardından, bina içine giren iş makineleri yıkım çalışmalarına başladılar. Yıkımı yapılan binanın hafriyatı ise kamyonlarla taşınarak, bina alanı da meydan olarak düzenlenecek.

            Eski Hükümet Konağı içerisinde hizmet sunan kamu kurumlarının taşınma işlemlerinin tamamlamalarının ardından, binada yıkım çalışmalarına start verildi. İtfaiye araçları tarafından sürekli sulanan hafriyat, iş makineleri tarafından kaldırılıyor. 2 adet kırıcı makinenin yıktığı eski bina ile birlikte Elbistan’ın son 31 yılına şahit olan Hükümet Konağı da ortadan kalkmış olacak.

 

12 kaymakam görev yaptı

            1985 yılında hizmete açılan Elbistan eski Hükümet Konağı, bugüne kadar yüzbinlerce vatandaşı ve binlerce misafirini ağırladı. Elbistan eski Hükümet Konağı’nda bugüne kadar 12 kaymakam görev yaptı.

            Bodrum, zemin + üç katlı olarak yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağı, yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip. Eski binaya oranla daha büyük ve ferah odalara sahip olan yeni Hükümet Konağı binasına taşınan kurumlar, hizmetlerini burada sürdürüyorlar.

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DOĞAN DOĞANCAN 3 hafta önce

ANAVATAN PARTİSİNİN YAPMIŞ OLDUĞU BİNADA,KENDİSİ GİBİ TARİH OLDU.

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ali nazik demircan 3 hafta önce

AYHAN BAŞKAN SAGOLSUN ONUN GİRİŞİMLERİ İLE BU İŞ OLDU AYHAN MÜDÜRÜM GİBİ BÜROKRATLAR OMALI HER KURUMDA...ÇİFTÇİEREDE ÇOK FAİDELİ

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Serkan 3 hafta önce

Elbistan a hayırlı olsun.elbistan a bence belediye binası halk kütüphanesi acil gerekli umarım devlet adamları bunu yapar

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Aslan yalavaç 3 hafta önce

yıkılacağına otopark olsaydı bir 30 yılda daha hizmet ederdi o bina

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ali demir 3 hafta önce

31 yıl çok uzun bir zaman degil .niçin yıktırıldı acaba.

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