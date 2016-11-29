Elbistan eski Hükümet Konağı tarih oldu. Yeni Hükümet Konağı yapılan Elbistan’da, eski bina ise yıkılarak, hafriyatı ise kamyonlarla taşınmaya başlandı.

Bundan 31 yıl önce hizmete açılan Elbistan eski Hükümet Konağı, geçtiğimiz aya kadar ilçe halkına hizmet sundu. 2014 yılında yapılan ihale ile yeni ve modern bir Hükümet Konağı yapımına başlanırken, yeni bina inşaatının geçtiğimiz ay içinde tamamlanmasının ardından, eski binada yıkım çalışmaları başladı.

Pencere, kapı ve diğer malzemelerin sökülerek alınmasının ardından, bina içine giren iş makineleri yıkım çalışmalarına başladılar. Yıkımı yapılan binanın hafriyatı ise kamyonlarla taşınarak, bina alanı da meydan olarak düzenlenecek.

Eski Hükümet Konağı içerisinde hizmet sunan kamu kurumlarının taşınma işlemlerinin tamamlamalarının ardından, binada yıkım çalışmalarına start verildi. İtfaiye araçları tarafından sürekli sulanan hafriyat, iş makineleri tarafından kaldırılıyor. 2 adet kırıcı makinenin yıktığı eski bina ile birlikte Elbistan’ın son 31 yılına şahit olan Hükümet Konağı da ortadan kalkmış olacak.

12 kaymakam görev yaptı

1985 yılında hizmete açılan Elbistan eski Hükümet Konağı, bugüne kadar yüzbinlerce vatandaşı ve binlerce misafirini ağırladı. Elbistan eski Hükümet Konağı’nda bugüne kadar 12 kaymakam görev yaptı.

Bodrum, zemin + üç katlı olarak yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağı, yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip. Eski binaya oranla daha büyük ve ferah odalara sahip olan yeni Hükümet Konağı binasına taşınan kurumlar, hizmetlerini burada sürdürüyorlar.



