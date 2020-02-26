Eski eş cinayetine 33 yıl hapis

2 Nisan 2019’da meydana gelen olayda, Aslı Yıldız Güçlü (28) ve kocası, çocuğunu almak için gittiği okul önünde eski eşi Ahmet D.’nin silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda ağır yaralanan Güçlü, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Malatya’ya sevk edilmişti. Güçlü, olaydan 10 gün sonra doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan sanık Ahmet D. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanık ve müştekilerin son sözlerini dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet D.’nin, öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Sanık Ahmet D., bu kararın ardından tutuklu bulunduğu Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.