Eski Başkan Öztunç’tan asfalt teşekkürü

2009-2014 yılları arasında Akbayır Belde Belediye Başkanı olarak görev yapan Tahsin Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından mahallesinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ın büyükşehir statüsü kazandığı 2014 yılından itibaren kapanan belde belediyeleri arasında yer alan Akbayır, büyükşehir belediyesinin hizmet alanında kaldı.

2009 ile 2014 yılları arasında 5 yıl süre ile Akbayır Belde Belediye Başkanı olarak görev yaptığını ifade eden Tahsin Öztunç, o zamanki kıt imkânlarla beldeye hizmet ettiğini ifade ederek, geçtiğimiz günlerde başlayan e Bakış Mahallesi’ne kadar uzanan sıcak asfalt çalışmalarından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini söyledi.

Öztunç, “Belediye başkanı olarak görev yaptığım 5 yıl boyunca, imkânlar ölçüsünde hizmet etmeye çalıştık. Mahallemizdeki birçok sorunun çözümünü sağladık. 2014 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş’ın büyükşehir statüsü kazanmasının ardından Akbayır Belediyesi kapanırken, geriye kalan hizmetleri ise büyükşehir belediyesi üstlendi. Mahallemizde çok kaliteli ve uzun yıllar yol sorununu ortadan kaldıracak şekilde yollarımız sıcak asfalt ile kaplandı. Yapılan çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Fatih Mehmet Erkoç ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



