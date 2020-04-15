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Eski adliye binasında yıkım işlemleri başladı

Elbistan’da 1989 yılında inşa edilen eski adliye binasının yıkım işlemlerine başlandı.

Eski adliye binasında yıkım işlemleri başladı
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Elbistan adliye binası, 1989 yılında hizmete açılmıştı. Aradan geçen 31 yılda yüz binlerce insanın adalet arayışı için başvurduğu adliye binası, ilçenin sembollerinden biri haline gelmişti. Elbistan’a yeni adalet sarayı yapılması için 2012 yılında başlatılan girişimler sonucunda şeker fabrikasının arsasının yaklaşık 20 dönümlü yeni bina için tahsis edilmişti. Elbistan’ın yeni adalet sarayına kavuşması ise 8 yıl sürdü. 8 yılın sonunda Elbistan, birçok ilde bile olmayan dev bir kompleks kazanmış oldu. Yunus Emre Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Elbistan Adalet Sarayı, 30 Kasım 2019’da hizmet vermeye başladı. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümet konağı yanına bulunan eski binanın yıkım çalışmaları başladı. İşçiler tarafından kapı, pencere gibi malzemeleri söküldükten sonra yıkım için iş makineleri devreye girdi. Binanın çevresi, güvenlik şeridi ile kapatıldı. İş makineleri ile taşıyıcı kolonları kırılan bina, büyük bir gürültü ile yıkıldı.

Eski adliye binasının yıkım işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi.

 


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