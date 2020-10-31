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Eşini vurup aynı silahla yaşamına son verdi

Elbistan'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 61 yaşındaki koca, 52 yaşındaki eşini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Eşini vurup aynı silahla yaşamına son verdi
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Olay, Kızılcaoba Mahallesi Çakabey Sokakta bulunan 4 katlı binanın 2. katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 2 yıl önce oğlunu iş kazasında kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Cuma Söğütlü (61) ile eşi Nuran Söğütlü (52) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda cinnet getirdiği iddia edilen koca Söğütlü, eşine tabanca ile bir el ateş etti. Koca, aynı silahla yaşamına son verdi. Olaydan önce telefonla görüştüğü kızının ihbarı ile söz konusu eve giden polis ekipleri, karı kocayı yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Karı kocanın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere morga konuldu.

Anne ve babasını kaybeden çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan kızlarının feryatları yürekleri dağladı. Olayda hayatını kaybeden Nuran Söğütlü’nün, çok kısa bir süre önce kanser hastalığını yendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.






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