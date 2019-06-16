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Eşini öldüren uzman çavuş, intihar etti

Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan 25 yaşındaki uzman çavuşun, beylik silahı ile eşini vurup ardından aynı silahla yaşamına son verdiği öğrenildi.

Eşini öldüren uzman çavuş, intihar etti
 

Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan 25 yaşındaki uzman çavuşun, beylik silahı ile eşini vurup ardından aynı silahla yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olay, Ekinözü ilçesi Mimar Sinan Caddesi Nesil Apartmanının birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, yaklaşık 2 ay önce Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na atanan 25 yaşındaki uzman çavuş Yasin Delibaşı, mesaisine gitmedi. Telefonuna da ulaşılamayan mesai arkadaşları, kontrol etmek için Delibaşı’nın Mimar Sinan Caddesi’ndeki evine gitti. İçeri giren jandarma ve polisler, Uzman Çavuş Yasin Delibaşı ve Münevver Delibaşı’yı kanlar içinde yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin kafalarından tabanca ile vurulup yaşamlarını yitirdiklerini belirledi.

Yapılan ilk incelemede, uzman çavuş Delibaşı'nın, cinnet getirerek beylik silahı ile eşini öldürdüğü aynı silahla da intihar ettiği değerlendirilirken polis, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Çiftin çocuklarının ise tatil dolayısıyla Kahramanmaraş’a akraba ziyaretinde olduğu öğrenildi. Yozgat nüfusuna kayıtlı uzman çavuş Yasin Delibaşı ile Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı eşi Münevver Delibaşı'nın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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