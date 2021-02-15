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Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi toprağa verildi

Samsun’da tartıştığı eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Mihrican E’nin cenazesi, baba ocağı Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Mahallesi’nde toprağa verildi.

Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi toprağa verildi
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 Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgi ve iddialara göre, Oğuz E. ile iki çocuk annesi eşi Mihrican E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Oğuz E, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla Mihrican E’yi boğazından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı eş Oğuz E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mihrican E’nin cansız bedeni, otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Mihrican E’nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak defnedileceği baba ocağı Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Mahallesi’ne getirildi. Mihrican E’nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından gözyaşları ile toprağa verildi.

Mihrican E’nin, halk eğitim kurslarında usta öğreticilik yaptığı ve pandemi sebebiyle kursların kapanması nedeniyle de ailesinin gönderdiği salçaları pazarda sattığı bildirildi.


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Eşi Tarafından öldürülen 2 çocuk Annesi Toprağa Verildi