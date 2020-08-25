Eshab-ı Kehf’in UNESCO Kalıcı Listesine alınmasını görüştüler

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, bu konuda ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin'deki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin kalıcı listeye alınması talebinde bulundular.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, daha sonra Kahramanmaraş Kültür Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı ile bir araya geldi. Burada bir değerlendirme yapan Özdemir, Eshab-ı Kehf Külliyesi’nin kalıcı listeye alınmasıyla Kahramanmaraş’ın tanıtım yüzü olacağını söyledi.

Özdemir, “Kahramanmaraş Dulkadiroğlu devletine başkentlik yapmış kadim bir şehirdir. Bu şehrin her yerinde tarihi ve kültürel eserler mevcuttur. Andırın bölgesinde onlarca kale ve tarihi eserler bulunurken aynı durum diğer ilçelerimizde de vardır. UNESCO tarafından geçici eserler listesine alınan Afşin Eshab-ı Kefh ve merkezdeki Germanicia antik kenti Kahramanmaraş’ın tanıtım yüzleri olacaktır. Değerli müdürümüzle Kahramanmaraş’ın tarih ve turizmini konuştuk, ihtiyaçlarını sorduk verimli bir görüşme oldu” dedi.



