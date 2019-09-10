Eshab-ı Kehf’i 40 ülkeye tanıttılar

Kahramanmaraş, 88. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda (İEF) onur konuğu oldu. Kahramanmaraş Holünde sergilenen Eshab-ı Kehf Külliyesinin standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Fuarın açılışı, Kültürpark'taki Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in katılımıyla gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesinin tanıtımın yapılması için tüm tanıtım etkinliklerine katılmaya çalıştıklarını ve külliyenin kalıcı listede yer alması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Afşin Belediyesi olarak göz nurumuz Eshab-ı Kehf’imizi 40 ülkeden gelen misafirlere ve İzmirli vatandaşlarımıza tanıttık. Tüm Kahramanmaraş olarak İzmir'deyiz ve ilimizin, ilçelerimizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtıp, anlatıyoruz. Eshab-ı Kehf tanıtım organizasyonlarında her zamanki gibi ilgi odağı oluyor. Fuarın ilçemizin tanıtımına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İlçemiz konumu, coğrafyası ve tarihi ile cennetten bir yer. Bu anlamda bizde belediye olarak yaptığımız hazırlıklarımızda ilçemizi en iyi şekilde temsil edip, tanıtımını yapacağız” dedi.









