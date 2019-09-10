UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesinin tanıtımın yapılması için tüm tanıtım etkinliklerine katılmaya çalıştıklarını ve külliyenin kalıcı listede yer alması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Afşin Belediyesi olarak göz nurumuz Eshab-ı Kehf’imizi 40 ülkeden gelen misafirlere ve İzmirli vatandaşlarımıza tanıttık. Tüm Kahramanmaraş olarak İzmir'deyiz ve ilimizin, ilçelerimizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtıp, anlatıyoruz. Eshab-ı Kehf tanıtım organizasyonlarında her zamanki gibi ilgi odağı oluyor. Fuarın ilçemizin tanıtımına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İlçemiz konumu, coğrafyası ve tarihi ile cennetten bir yer. Bu anlamda bizde belediye olarak yaptığımız hazırlıklarımızda ilçemizi en iyi şekilde temsil edip, tanıtımını yapacağız” dedi.
Eshab-ı Kehf’i 40 ülkeye tanıttılar
Afşin Belediyesi, bu yıl 88.'si düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) Eshab-ı Kehf Külliyesini, 40 ülkeden gelen konuklara tanıttı.
10 Eylül 2019 Salı 14:18
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesinin tanıtımın yapılması için tüm tanıtım etkinliklerine katılmaya çalıştıklarını ve külliyenin kalıcı listede yer alması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Afşin Belediyesi olarak göz nurumuz Eshab-ı Kehf’imizi 40 ülkeden gelen misafirlere ve İzmirli vatandaşlarımıza tanıttık. Tüm Kahramanmaraş olarak İzmir'deyiz ve ilimizin, ilçelerimizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtıp, anlatıyoruz. Eshab-ı Kehf tanıtım organizasyonlarında her zamanki gibi ilgi odağı oluyor. Fuarın ilçemizin tanıtımına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İlçemiz konumu, coğrafyası ve tarihi ile cennetten bir yer. Bu anlamda bizde belediye olarak yaptığımız hazırlıklarımızda ilçemizi en iyi şekilde temsil edip, tanıtımını yapacağız” dedi.