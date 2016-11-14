Eshab-ı Kehf’i 10 binler tanıdı

Afşin’de yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi’nin tanıtımı amacıyla kurulan Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (Gönülder) üyeleri, katıldıkları 38. Vodafone Avrasya Maratonu’nda ilgi odağı oldular.

8 yıldan beri maratona katılan gönül elçileri, bu yıl da yerel kıyafetler ve kıtmir ismini verdikleri köpek ile Eshab-ı Kehf ve Kahramanmaraş’ı tanıttılar.

38. Vodafone Uluslararası Avrasya Maratonu İstanbul’da yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden başlayan maraton, ilginç görüntülere sahne oldu. Maratona katılan ve Eshab-ı Kehf’i tanıtan Gönülder üyeleri, büyük ilgi gördü.

Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği’nin (Gönülder) Kahramanmaraş’ın tanıtımında büyük bir açığı kapattığını ifade eden Dernek Başkanı Hüseyin Bozkurt, aynı anda 120 bin kişinin katıldığı Avrasya Maratonunda 8 yıldır tanıtım yaptıklarını söyledi.

Bozkurt, “Temamız Eshab-ı Kehf olsa da, Kahramanmaraş ve ilçelerinin adını ulusal ve uluslar arası arenada duyurmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde en anlamalı katılımı Eshab-ı Kehf’in yiğit gençlerinin yaptığını düşünüyorum. Çünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bir dirilişin adıdır. İnsanımızın bayrağa ve vatana nasıl sahip çıkılacağını dünya devletlerine gösterdiği yerdir. Eshab-ı Kehf ise zamanın zalimlerine karşı diklenmeden, dik duruşun adıdır, zalimin karşısında mazlumun ise yanında olmanın adıdır. Yerel kıyafetlerimizle temsili yedilerimizle, Kahramanmaraş’ımızı temsilen çetelerimizle ve dünyada iken cennetle müjdelenmiş 10 hayvanda bir olan kıtmirimiz ile hem tanıtım yaptık, hem de 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yâd ettik. Bizlere destek veren tüm gönüllü elçilerimize teşekkür ediyor, tanıtımlarımızın 2017 yılı içerisinde de aksamadan devam edeceği sözünü veriyoruz” dedi.



