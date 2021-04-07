Eshab-ı Kehf Koşu Grubu, 2 maratondan 3 madalya ile döndü 

Afşin’de bulunan Eshab-ı Kehf Külliyesi’ni tanıtmak için ülke genelindeki koşu organizasyonlarına katılan Eshab-ı Kehf Koşu Grubu, dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 takviminde yer alan Merrell Alanya Ultra Trail'den madalya ile döndü.

Afşin’e 3 madalya ile dönen Eshab-ı Kehf Koşu Grubu üyesi Sıtkı Gönen, “İstanbul’da tarihi Yarımada'daki 21 kilometrelik koşuya 4 bin elit sporcu katıldı. Buradaki maratondan madalya ile dönmek bizleri gururlandırdı. Ardından Antalya’da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 takviminde yer alan ve 24 ülkeden 544 sporcunun katılımıyla düzenlenen n Merrell Alanya Ultra Trail'de 17 kilometrelik mesafede ikincilik ettik. Ayırıca finiş ve kürsü madalyalarıyla birlikte 3 madalya kazandık. Bu yılda ilçemizi tanıtımı için ilçemizin sembolü olan ters lale figürlü tişörtle katıldık. Eshab-ı Kehf Koşu Grubu olarak 15 yıldır ilçemizi ve göz nurumuz Eshab-ı Kehf’i tanıtmak için tüm organizasyonlara katılmaya gayret ediyoruz” dedi.