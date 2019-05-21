Eshab-ı Kehf, dolup taşıyor

Roma, Anadolu Selçuklu ile Osmanlı döneminin izlerini taşıyan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi, Afşin, Elbistan ve çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Eshab-ı Kehf Külliyesi’nin, ramazanda, gündüz gezi akşam da teravih için gelenlerle dolup taştığını söyledi.

Başkan Güven, "Ramazan ayı dolayısıyla insanların ilgisi çok daha fazla. Özellikle ramazanın ortasından sonra ziyaretçi sayısı ciddi oranda artıyor. Buranın manevi atmosferinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız Eshab-ı Kehf'i dolduruyor. Eshab-ı Kehf için belediyemizin özel servisleri var." dedi.

Eshab-ı Kehf'i, UNESCO’nun kalıcı listeye aday göstermeyi amaçladıklarını belirten Başkan Güven, "Bu anlamda kalıcı listeye girdiğimiz zaman milyonluk bütçelerle yapamayacağımız tanıtımı yapmış olacağız. Bu anlamda hem ilçemizin hem de ülkemizin tanıtımı için bu çalışma önemli. Biz bu yüzden önemsiyoruz” şeklinde konuştu.