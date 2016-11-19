Esenlik, kazandırmaya devam ediyor

‘Esenlik Kazandırıyor Kampanyası’ Elbistan çekilişi, Battalgazi şubesi önünde yapıldı. Çekilişte, otomobil, led tv, cep telefonu ve bisiklet kazanlar belli oldu.

Elbistanlıların her zaman Esenlik’e sahip çıktığını dile getiren Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, “Esenlik’i Elbistan’a anlatmaya gerek yok. Çünkü Elbistan bizi çok iyi tanıyor. Bölgesel bir marka olduğumuzun heyecanını yaşıyoruz. Yaptığımız kampanyalar bölgenin tamamına enerji getiriyor. Esenlik kalitesi ve çizgisi olan bir firma. Ufku ve misyonu geniş olan bir firma. İki günü eşit olan ziyandadır düsturuyla çalışan bir firma. Bütün faaliyetlerinde büyümeye devam ediyor. Gittiğimiz bölgelerin istihdamına, ekonomisine dokunan ve güç veren bir firmayız. Bunun karşılığını da alıyoruz. Marketlerimiz müşterileri tarafından sevilerek takip ediliyor. Kuponları olan müşterilerimize şans diliyorum” dedi.

Yapılan çekilişin ardından 1 otomobil ve 3 adet led tv, telefon, bisiklet kazananların isimleri belirlendi. Çekiliş sonuçları ise www.esenlik.com.tr adresinden öğrenilebilecek.



