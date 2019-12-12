Ersoy: “Elbistan çiftçisine büyük önem veriyoruz”

Elbistan Tarım Kredi Kooperatifi ve kurumun iştiraklerinden olan GÜBRETAŞ tarafından, başta Elbistan olmak üzere bölge çiftçisine, doğru gübreleme ve besleme tekniklerinin anlatıldığı bir program düzenlendi. Organizeye, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ersoy, Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili M. Nuri Günen, tarım kredi kooperatifi ilçe temsilcileri, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Tarım Kredi Kooperatifi Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan yaptı.

Aslan, piyasanın denge unsuru olan Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile çiftçilere sabit faizle kredi kullandırmaya başladıklarını belirterek, “Şeker fabrikası ile çok taze bir sözleşme imzaladık. Şekerpancarı üreticilerine GÜBRETAŞ’la birlikte tedarik edeceğiz. Yaklaşık 20 gün önce 115 üreticimizden toprak numunesi alındı ve bunların analizleri yapılıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ve GÜBRETAŞ’ın en önemli özelliği güven ve kalitedir. Biz, sadece bunlarla kalmıyoruz çiftçiyi de doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. GÜBRETAŞ, ailemizin en büyük iştiraklerinden. Elbistan için özel bir çalışma yaptılar. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak yeni gelişmeler yaşıyoruz. Tohum, yem ve gübrede artık sabit maliyetle kredi kullandırmaya başladık. Bu da üreticilerimizin değişken faizle yaşadıkları sıkıntıları bir nebze olsun bertaraf ediyor. Yüzde 5’le başladı ve yüzde 4’e düştü. Üreticilerimiz açısından sevindirici ve güzel bir haber oldu. Biz, piyasanın denge unsuruyuz. Biz olmadığımız zaman da üretici gerçekten zor durumda. Daha iyi ve güzel işlere doğru adımlar atacağız” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise, önümüzdeki yüzyılın en önemli unsurunun gıda olacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Dünya nüfusu, kaynaklardan daha fazla artıyor. Önümüzdeki yüzyılın en önemli unsuru gıda olacak. Ekilebilir alanlar azalıyor, gıda ihtiyacı çoğalıyor. Verimli ve kaliteli ürünle bu ihtiyaç karşılanabilir. Çiftçilerin bundan sonraki gündemi bize göre bu olacak. Bunun için de sizlerin şirketi olarak çiftçilerimizin gündemine daha iyi ve daha güzel şeyleri sunmak için uğraş veriyoruz. Eğer biz Türkiye’de verimli ve kaliteli ürün üretmezsek, şuanda Avrupa’da tarımsal gelir olarak 1.sıradayız; dünyanın da ilk 7’sindeyiz bu önde oluşumuzu kaybetmemiz içten bile değil. Bizden daha küçük alanları ekenler, daha fazla verim ve kaliteli ürün alalım diye çalışıyorlar. Bizim tek istediğimiz şey, bitki besleme programına uyulması. Bunu da sizin cebinizden fazla para çıkmaması için yapıyoruz.”

Yumaklı, son olarak çiftçilere toprak analizinin önemini anlatarak konuşmasını tamamladı.

Programın son konuşmasını yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ersoy da, “Elbistan çiftçisine gerçekten önem veriyoruz. Bunun için de buraya geldik” dedi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Sezgin de, şekerpancarı ve mısırla ilgili olarak doğru bitki besleme yöntemlerine ilişkin olarak sunum yaptı.

Sunumun ardından çiftçilere yemek ikramında bulunuldu.