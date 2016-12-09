Erkoç’tan Mevlid Kandili mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Erkoç mesajında, bir Mevlid Kandili’ni daha idrak etmenin sevincini, huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Başkan Erkoç, mesajında şunları kaydetti:

“Bugün âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) dünyamıza teşriflerinin yıl dönümü. Karanlıkların aydınlığa kavuşmasında ve katılaşmış kalplerin yumuşamasında çok önemli bir yere sahip olan, böyle şerefli ve mübarek bir gün vesilesiyle Peygamber sevgisinin gönüllerimize kök salmasını diliyorum.

Duygularında sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü, ilişkilerinde hakkı, doğruyu, güzeli ve vefayı, ibadetlerinde ihlâs ve samimiyeti öne çıkararak gönülleri fetheden, güzellik ve ümit dolu Hz. Peygamber (SAV) bütün varlığıyla bize örnek olmakta, yaşamakta olduğumuz hayata ve geleceğimize ışık tutmaktadır.

Mevlid Kandili münasebetiyle, bu aziz ve mübarek günün feyz ve bereketinden istifade ederken; içimize yönelmek ve nefis muhasebesi yapmak, özeleştiriden kaçınmamak, insanlık nezdinde ki görev ve sorumluluklarımızı hatırlamak, tarihten ders almak, iyi, doğru ve güzelin timsali olma yolunda azmimizi yenilemek, hepimiz için bir huzur vesilesi olacaktır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Mevlid Kandilimizin bütün Müslümanlara huzur getirmesini, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların aşılmasında kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan diliyor, hemşerilerimizin ve tüm İslâm âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum.”