Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erkoç’tan Mevlid Kandili mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Erkoç mesajında, bir Mevlid Kandili’ni daha idrak etmenin sevincini, huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bu haber kez okundu.

Erkoç’tan Mevlid Kandili mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Erkoç mesajında, bir Mevlid Kandili’ni daha idrak etmenin sevincini, huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Başkan Erkoç, mesajında şunları kaydetti:

“Bugün âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) dünyamıza teşriflerinin yıl dönümü. Karanlıkların aydınlığa kavuşmasında ve katılaşmış kalplerin yumuşamasında çok önemli bir yere sahip olan, böyle şerefli ve mübarek bir gün vesilesiyle Peygamber sevgisinin gönüllerimize kök salmasını diliyorum.

Duygularında sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü, ilişkilerinde hakkı, doğruyu, güzeli ve vefayı, ibadetlerinde ihlâs ve samimiyeti öne çıkararak gönülleri fetheden, güzellik ve ümit dolu Hz. Peygamber (SAV) bütün varlığıyla bize örnek olmakta, yaşamakta olduğumuz hayata ve geleceğimize ışık tutmaktadır.

Mevlid Kandili münasebetiyle, bu aziz ve mübarek günün feyz ve bereketinden istifade ederken; içimize yönelmek ve nefis muhasebesi yapmak, özeleştiriden kaçınmamak, insanlık nezdinde ki görev ve sorumluluklarımızı hatırlamak, tarihten ders almak, iyi, doğru ve güzelin timsali olma yolunda azmimizi yenilemek, hepimiz için bir huzur vesilesi olacaktır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Mevlid Kandilimizin bütün Müslümanlara huzur getirmesini, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların aşılmasında kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan diliyor, hemşerilerimizin ve tüm İslâm âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum.”

 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner29