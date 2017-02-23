Erkoç, Sarımağara İçme Suyu Projesi’ni görüştü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan ve Afşin ilçelerine cazibeli olarak içme suyu sağlayacak projenin yapım ihalesiyle ilgili çalışmaları görüşmek üzere Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu ile bir araya geldi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Ankara’da Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek ve İçmesuyu Dairesi Başkanı Şadiye Yalçın ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Erkoç’un ana gündemini, Elbistan-Afşin ile Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleri içme suyu projeleri oluşturdu. Görüşmelere ilişkin bir açıklama yapan Başkan Erkoç, Elbistan ve Afşin ilçesine Sarımağara kaynağından su ulaştırmak için toplam 180 kilometre isale hattı yapılacağını dile getirdi.
Söz konusu dev içme suyu projesinin ihale sürecinin devam ettiğini kaydeden Başkan Erkoç “Ankara’da DSİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek projelerimizi konuştuk. Pazarcık, Türkoğlu, Afşin ve Elbistan İlçelerimize cazibeli içme suyu kazandırmak adına DSİ ile ortak projeler yürütüyoruz. Afşin İlçemize Akdere Kaynaklarından getirilen suyla ilgili yapım çalışmaları devam ediyordu. Ancak bazı pürüzlerden dolayı müteahhit firma ile olan sözleşme feshedildi. Bunun üzerine Afşin içme suyu ve Elbistan İlçemize Sarımağara Kaynaklarından getirmeyi hedeflediğimiz içme suyu projeleriyle toplamda 180 km isale hattı yapılacak. 180 kilometrenin 40 kilometreli kısmında iki kaynak birleşip daha sonrasında ilçelere ayrılacak. İki ilçemize hayat verecek olan bu büyük çalışmanın projesi hazırlandı. İhale hazırlık süreci devam ediyor” dedi.