Erkoç, Sarımağara İçme Suyu Projesi’ni görüştü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan ve Afşin ilçelerine cazibeli olarak içme suyu sağlayacak projenin yapım ihalesiyle ilgili çalışmaları görüşmek üzere Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Ankara’da Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Genel Müdür Yardımcısı Ergün Üzücek ve İçmesuyu Dairesi Başkanı Şadiye Yalçın ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Erkoç’un ana gündemini, Elbistan-Afşin ile Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleri içme suyu projeleri oluşturdu. Görüşmelere ilişkin bir açıklama yapan Başkan Erkoç, Elbistan ve Afşin ilçesine Sarımağara kaynağından su ulaştırmak için toplam 180 kilometre isale hattı yapılacağını dile getirdi.