Erkoç, Öğretmenler Günü’nü kutladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Mesajında, geleceğin Türkiye'sinin, görevlerini sevgiyle, umutla ve özveriyle yapan öğretmenlerin elinde şekilleneceğini belirten Başkan Erkoç, şunları ifade etti:

“Öğretmenlerimiz, meslek sevgileriyle insandan başlayarak toplumu, hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan kahramanlardır. Öğretmenler geleceği devralacak çocukları ve gençleri sevgiyle, fedakârlıkla, eğitimle, öğretimle besleyerek, anlamlı ve kutsal bir mesleği yerine getirirken ülkemizin de geleceğine yön vermektedir. Kısacası bir millete şekil veren öğretmenlerimizdir.

Biz, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi şiar edinmiş bir medeniyete sahibiz. Bizim kültürümüzde öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar özel ve azizdirler. Bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu mesleklerinin manevi karşılığı olarak değerlendiren öğretmenlerimiz, görevlerin en soylusunu icra ederler. Toplumun öğretmene gösterdiği itibar onların hayattaki onurları ve zenginlikleridir. Sorumluluk duygusu gelişmiş, geçmişini iyi bilerek geleceğe güvenle bakan, iyi ahlâklı, insana ve emeğe saygılı, araştıran, okuyan, hayatı seven iyi nesiller yetiştiren değerli öğretmenlerimiz sayesinde gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur.

En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatlarını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömür diliyorum.”