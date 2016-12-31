Erkoç: İçme suyu için A ve B planımız olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan’a Sarımağara bölgesinden getirilecek olan doğal kaynak suyuna alternatif olarak, mevcut Kaynarca tesislerine de içme suyu arıtma tesisi yapacaklarını belirterek, “Hem kaynak suyu getireceğiz, hem de şu anki kaynağa bir arıtma tesisi kurarak, iki planlı olarak devreye alacağız” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Erkoç, burada bir dizi açıklamalarda bulundu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un ilçeye büyük hizmetler kazandırdığını ifade ederek, “Memleketimize şehit ateşi düştü, şehidimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza şehrimizde yaptığı yol çalışmaları, altyapı çalışmaları ve şehrimize getirmiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yaz döneminde bu hizmetlerin artarak devam edeceğini biliyoruz” diye konuştu.

Suriye’nin El Bab şehrinde şehit olan Uzman Onbaşı Ayhan Güzel’i ebediyete uğurladıklarını ifade eden Erkoç, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Erkoç, “ Öncelikle başımız sağ olsun. Elbistan’da şehidimiz vardı. Ayhan Güzel kardeşimizi ebediyete uğurladık. Türkiye’miz ne zaman atağa kalksa, birilerini rahatsız ediyor ve harekete geçiyorlar. Ülkemiz, emperyalist güçlerin tetikçisi, uşağı olan teröristlerin saldırısına uğruyor. Ama hamdolsun ülkemiz onları inlerine kadar takip ediyor ve gereğini yapıyor. Bu vesile ile şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve halkımıza başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Hükümet Konağı meydanını yapacağız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan’da yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı ile polisevi arasında kalan meydanın düzenleme çalışmalarını yapacaklarını söyledi.

Erkoç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bizde bu kutsal vatan toprağının hizmetkârıyız. 14 bin 500 kilometrelik toprakta yaşayan 1 milyon 100 bin vatandaşımıza hizmetle mükellefiz. Bunun gereğini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içindeyiz. Bu kahraman millete hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Elbistan’ımızda da sorumluluk alanımızdaki işleri yerine getirmenin çabası içindeyiz. Yoğun bir altyapı ve yol çalışması yapıyoruz. Çünkü bu konularda çok eksiklik vardı. Özellikle kırsalda eksiklikler var. Büyükşehir olarak büyük bir park çalışmamız var. Ceyhan Nehri etrafında 150 dönümlük bir rekreasyon projesini yapıyoruz. Kaymakam bey ile görüştük. Yeni yapılan Hükümet Konağı ve oradaki Polisevi binasının arasındaki alanda inşallah peyzaj düzenlemesi yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”

İçme suyuna alternatif olacak

Özellikle 2016 yılı içinde yaşanan aşırı kuraklık ve soğuk havalardan dolayı vatandaşların suların donmaması için muslukları açık bırakmaları nedeniyle Elbistan’da içme suyu sıkıntısı oluştuğunu dile getiren Erkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü: