Erkoç: “Atatürk’ün en büyük mirası Türkiye Cumhuriyeti'dir”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 78. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Erkoç mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin tarihinde çıkardığı büyük liderlerden biridir. Askeri becerileri, liderlik ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının önünde tarihi bir şahsiyettir. Türk milletinin Anadolu topraklarında başlayan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi hiç kuşku yoktur ki Atatürk sayesinde başarıya ulaşmıştır. Onun milleti ile yazmış olduğu destan, bir milletin her türlü imkânsızlık içerisinde dahi bir liderle neler yapabileceğinin göstergesi olmuştur. Gazi, İstiklal Savaşımızın ardından Cumhuriyetimizi kurarak milletimizin önünde yepyeni ufuklar açmıştır. Bu sebepledir ki Mustafa Kemal Atatürk, dünyada pek çok topluma örnek olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusuna en büyük mirası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk’ün aziz hatırasına ve onun mirasına sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni çok daha güçlü, daha demokratik çok daha kalkınmış ve ilerlemiş bir ülke yapmak için çalışmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmakla olacaktır.

Bu sebeple, her 10 Kasım ruhumuzda hissettirdiği hüzne rağmen, taşıdığı anlam bakımından Atatürk’ün fikirlerinin daha güçlü bir şekilde anlaşılarak tatbik edileceği günler olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”