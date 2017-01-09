Erkoç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Erkoç, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, halkın duygularını dile getirdiğini, sesi, soluğu olduğunu ve aynı zamanda siyasilerin de en büyük yardımcısı olduğunu kaydederek, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Başkan Erkoç, yayınladığı mesajda şunları söyledi:

“Yaptıkları iş gereği gözlemleri, bağımsız duruşları ve tarafsız kimlikleri ile yönetim ve vatandaşlarımız arasında çok önemli bir köprü görevi gören basın, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Geçmişten bugüne ülkemizin ve şehrimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayan basın-yayın kuruluşlarımız, günün imkânlarına göre kendilerini yenileyerek, şartlar ne olursa olsun katkılarını sürdürmektedirler. Toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değil. O sebeple Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak basın yayın kuruluşlarımızın ve çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerine olan inancımız tam. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, doğru, ilkeli ve tarafsız haber yapan basın yayın kuruluşlarımıza ve çalışanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Zor şartlar altında, meslek etiğinden taviz vermeden, çalışmalarını sürdüren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”