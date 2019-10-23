Erken teşhisle kanserden kurtuldu, mektupla teşekkür etti

Elbistan’da yaşayan Suna Sarı, aile hekimi Gürtürk Öztüz’ün tavsiyesi ile kanser taramasının yapılması için Elbistan Kanser Erken Tanı Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) yönlendirildi. Hastanın burada yapılan tetkik ve taraması sonuçları pozitif çıktı. Suna Sarı, tedavisinin yapılması amacıyla Elbistan Devlet Hastanesi’ne oradan da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi. İleri tedavisi burada yapılan Sarı, erken tanı sayesinde kanserden kurtulduğunu öğrendi. Bunun üzerine bir teşekkür mektubu kaleme alan Suna Sarı, sağlığına kavuşmasında emeği geçen sağlık personellerine teşekkür etti.

Suna Sarı, Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdiği mektupta, “Doktorum, erken tanı sayesinde kanser olmaktan kurtulduğumu ve hastalığın erken dönemi olduğu için tedavinin daha kolay olduğunu söyledi. Hastalıkla ilgili hiçbir şikayetim olmadan tarama yaptırmak için beni çağıran aile hekimim Gürtürk Öztüz başta olmak üzere Elbistan KETEM çalışanlarına ve bu süreçte emeği geçen tüm sağlık personellerine teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak ise, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, kanserde erken tanının önemine dikkati çekti.

Söz konusu hastanın, erken tanı sayesinde kanseri yenmesinin kendilerini de mutlu ettiğini belirten Dr. Çıtak, şunları söyledi:

“Elbistan Kanser Erken Tanı Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) 2019 yılında 1577 kişiye meme kanseri, 1500 kişiye rahim ağzı kanseri, 336 kişiye kalın bağırsak kanseri açısından tarama yapılmıştır. Bunlardan 37 kişi meme kanseri, 68 kişi rahim ağzı kanseri ve 6 kişi de kalın bağırsak kanseri açısından erken tanı ve tedavi almıştır. 40-69 yaş kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş kadınlara rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri taraması ücretsiz yapılmaktadır. Bu işlemler sırasında kişi ağrı çekmemektedir.”

Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu anlatan Dr. Çıtak, “Unutulmamalıdır ki kanser önlenebilir bir hastalıktır. Doğru stratejiler ile her üç kanserden birisi önlenebilmektedir. Türkiye'de her yıl yaklaşık 160 bin kişi kansere yakalanıyor. O kişilerden biri siz olmayın. Hiçbir şikâyetiniz olmasa bile taramalarınızı yaptırmak için KETEM’e bekliyoruz. Kanserden değil geç kalmaktan korkun” ifadelerine yer verdi.



