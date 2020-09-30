Ericek’teki silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

26 Eylül Cumartesi günü meydana gelen olayda, iki grup arasında mahalle içinde silahlı kavga yaşanmıştı. Olayda, silahla vurulan mahalle muhtarı Elbeyi Tüylü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınan mahalleye giriş çıkışlar kapatılmıştı. Silahlı kavgayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.B. ve A.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 8 kişi ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.