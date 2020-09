Ericek’te silahlı kavga: 2’si ağır 14 yaralı

Alınan bilgi ve iddialara göre, mahallede 2 grup arasında sabah saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda; aynı aileden A.B, O.B, Ö.B, Y.B, S.B, A.B, A.B, B.N.B. ve S.B. ile E.T. ve S.T. A.T, B.T. ile M.K. isimli şahıslar yaralandı. Olayın ardından mahalleye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Elbistan, Afşin ve Göksun devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan E.T. ile A.B’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Diğer aile fertlerinin akın ettiği hastanelerin önünde de polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Mahallede de herhangi bir olay yaşanmaması için giriş ve çıkışların kapatıldığı öğrenildi.