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Ericekli uzman çavuş, kansere yenik düştü

Kayseri'de görev yapan 31 yaşındaki Ericekli uzman çavuş kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ericekli uzman çavuş, kansere yenik düştü
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 Kayseri İl Jandarma Komutanlığında görev yapan 31 yaşındaki Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Harun Alıcı, yaklaşık 2,5 yıl önce lenf kanseri hastalığına yakalandı. Tedavisine, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilen Alıcı, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. Alıcı'nın cenazesini, ailesi ve yakınları ile askeri yetkililer hastane morgundan aldı. Alıcı’nın cenazesi, karayolu ile Göksun ilçesine getirildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Uzman Çavuş Harun Alıcı’nın cenazesi, Ericek Mahallesi’nde gözyaşları ve dualarla defnedildi.

 


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