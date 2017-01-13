Ericek'te kızakla hasta nakli

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde rahatsızlanan kadın, kızakla ambulansa taşındı.
Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi Müdürler mezrasında ikamet eden Zeynep Gürbüz (37) aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, karla kaplı yolları aşamayınca bölge halkı, gündelik hayatında kullandığı kızakla Zeynep Gürbüz’ü 4 kilometre taşıdı.
Ana yola kadar kızakla hastayı taşıyan ve sağlık ekiplerine teslim eden mahalle halkı, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.
Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan Zeynep Gürbüz’ün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)