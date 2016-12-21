Eren, “Allah, böyle acıları bir daha yaşatmasın”

Elbistan Darendeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eren ve yönetimi, İstanbul ve Kayseri’de bombalı araçlarla yapılan terör saldırısının ardından, Elbistan Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Eren, “Allah ülkemize böyle acıları bir daha yaşatmasın” dedi.

Darendeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Elbistan Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz’i makamında ziyaret ettiler.

İstanbul Beşiktaş’ta çevik kuvvet polisine ve Kayseri’de askerlere yönelik yapılan saldırıları kınayan Eren, Başol ve Ekiz’e de taziye dileklerini iletti.

Eren, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek yaptığı açıklamasında, şunları söyledi:

“Askerimize, polisimize ve insanlarımıza kasteden bu gözü dönmüş hainler, devlet ve milletimizin bütünlüğüne halel getiremeyecekler, ülkemizi yolundan asla çeviremeyecekler. İstanbul’da çevik kuvvet polislerine yönelik gerçekleştirilen ve çoğu polis 44 kişinin şehit düştüğü saldırı, terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Devamında ise aynı senaryo Kayseri’de uygulamaya konuldu. Burada da 14 askerimiz şehit düştü. Adı, sanı ne olursa olsun; hangi örgütten olursa olsun terör, terördür. Kandan beslenen bu vampirler, yüreğimizi bir kez daha dağlamıştır. Terörün, her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin halini, bu kez İstanbul’da ve Kayseri’de gördük. Bu hain saldırılar, aziz milletimizin birliğine, bekasına ve beraberliğine yöneliktir. Bu saldırıyla hiçbir kutsalı tanımayan teröristler, bir kez daha insanlık düşmanı terör yöntemlerini devreye sokmuştur. Bu hain terör saldırısını gerçekleştirenleri lanetliyorum. Bu saldırılar Türkiye'yi asla ve asla yolundan çeviremeyecektir. Ülke ve millet olarak, terörün ve onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristlerin her türlü alçaklığına, kalleşliğine rağmen bu millet teröre karşı onurlu duruşunu koruyacak, güvenlik güçleriyle bu topraklarda terörizmin kökünü kazıyacaktır. Şehitlerimizin kanı asla ve asla yerde kalmayacaktır. Bu vesile ile terör saldırılarında şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.”



