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Erdoğan, “Türkiye şampiyonası Elbistan’da yapılabilir”

AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkan yardımcısı ve Offroad sporcusu Kerem Yıldırım Erdoğan, Ekim ayı başında Elbistan’da düzenlenen offroad yarışlarının profesyonelliğine değinerek, hazırlanan pistin de Türkiye şampiyonasını göğüsleyecek kapasitede olduğunu söyledi.

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Erdoğan, “Türkiye şampiyonası Elbistan’da yapılabilir”

           AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkan yardımcısı ve Offroad sporcusu Kerem Yıldırım Erdoğan, Ekim ayı başında Elbistan’da düzenlenen offroad yarışlarının profesyonelliğine değinerek, hazırlanan pistin de Türkiye şampiyonasını göğüsleyecek kapasitede olduğunu söyledi.

            Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Göçer ile gazete yöneticileri Ahmet Göçer ve Ökkeş Saatçi’yi ziyaret eden Kerem Yıldırım Erdoğan, Elbistan Offroad Oyunlarının ilk defa düzenlenmesine rağmen ses getirdiğini söyledi. Hazırlanan pistin kalitesi ve zorluk derecesinin gözlerden kaçmadığını belirten Erdoğan, iyi bir organizasyon ile offroad Türkiye şampiyonasının Elbistan’da yapılabileceğini söyledi. 

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