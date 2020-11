Erdoğan: “Tüm Türkiye’nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışını yaptık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki mesafenin 41 dakikaya düşeceğini belirterek, bu yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı’nın 7.Olağan Kongresi’nin ardından yapımı tamamlanan Göksun yolu üzerindeki tüneller ve güzergahın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bizzat test sürüşü yaparak açtığı yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor. Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer bulunuyor. Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşen yol, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacak.

Söz konu dev yol projesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz Kahramanmaraş’ı özlemişiz. Anlaşılan Kahramanmaraş’ta bizi özlemiş. Biz, büyük hayalleri ve hedefleri olan bir ülkeyiz. Son 18 yılda başardıklarımız önemlidir ama asla yeterli değildir. Bu aziz topraklarda dev gibi eserler bırakmak için karınca gibi çalışıyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Önceki yıllarda inşası biten Kahramanmaraş-Göksun yolunun tamamını resmen hizmet açıyoruz. Güneydoğu, İç Anadolu ve Karadeniz’i bağlayan stratejik bir yatırımdır. 61,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 çift tüp tüneli, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu tünel ve viyadüklere güzel insanlarımızın ismini vermek istedik. 7 Güzel Adamın yanına Kahramanmaraş’ın güzel şairleri de ekleyerek yolumuzu daha güzelleştirdik. Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik. Ebediyete uğurladığımız Kahramanmaraşlı tüm şairlerimizi, yazarlarımızı, gönül adamlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Gençlerimizin bu yolu kullandıkça onlardan ilham almalarını temenni ediyorum. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 80 km'lik mesafe 80 dakikada geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 km kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Yıllık toplamda 130 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu; Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep Devlet Yolu ile birleşiyor. Hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının birleştiricisi oluyor. Bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacak. Kahramanmaraş’ı çok farklı bir konuma taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Erdoğan, “Kahramanmaraş, bize her zaman ilham vermiş bir şehirdir. Bize güvendiniz, bize inandınız. Biz de sizin güveninizi boşa çıkarmamak ve size mahcup olmamak için gecemizi gündüzümüze kattık. Engellere aldırmadık, önümüzü kesmeye çalışanlara boyun eğmedik. Yaptığımız okullarla, üniversitelerle, yollarla, konutlarla, barajlarla şehirlerimizin çevresini değiştirdik. Eğitimi, sağlığı, ekonomiyi, ihracatı, üretimi büyüterek ülkemizin gücüne güç katarak Türkiye’ye çağ atlattık. 83 milyonun her bir ferdine aynı sevda ve heyecanla hizmet ettik. 780 bin kilometrekarenin her bir çakıl taşının tamamını seviyoruz.

Bizim kalbimizde büyük bir Türkiye sevdası bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Edebiyat yolu gibi nice eserlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Bu yolun ülkemize ve şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Edebiyat Yolu’nun açılış kurdelesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve parti kurmayları ve milletvekilleri ile birlikte kesti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile yolda bir süre seyahat ettiler.

Tünellere ve viyadüklere, Afşinli halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, Ekinözü’nün yetiştirdiği Aburrahim Karakoç, Sezai Karakoç, Bahaettin Karakoç, Erdem Beyazıt, Necip Fazıl Kısakürek, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Hayati Vasfi Taşyürek, Nuri Pakdil, Akif İnan ve Ali Kutlay’ın isimleri verilmişti.