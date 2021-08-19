ERDEM Projesini ülke genelinde 137, Kahramanmaraş’ta ise 3 okul kazandı

İl genelinde de desteklemeye uygun görülen 3 okuldan biri olarak büyük başarıya imza atan Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin projesi, Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu ile birlikte yürütülecek.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla yürütülen "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı" proje başvuruları sonuçlandı. ERDEM Destek 2021 programına okullardan yoğun ilgi gösterildi. Destek Programı kapsamında 1.108 imam hatip okul başvuru yaptı. 1108 proje arasından, 137 proje seçildi. Kahramanmaraş genelinde ise; Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Afşin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Dulkadiroğlu Hafızali Efendi İmam Hatip Ortaokulu kazandı.

Proje, Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu 8.sınıftaki 50 öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı ile yürütülecek.

Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayşegül Göçer, Şehit Abdullah Olçok İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zekeriya Önat, projenin protokolünü imzaladı.

Başlatılan proje hakkında okul müdürü Ayşegül Göçer şunları söyledi:

“Projemizin amacı 21.yüzyıl becerilerine sahip, bilimsel düşünen, üretken, yenilikçi ve karşılaştığı problemleri çözme becerisi kazanmış bireylerin yetiştirilmesinde “Rehberlik ve Tutor Destekli Öğretim” yöntemiyle öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltmek ve nitelikli bir bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun çalışmalar planlamaktır.

Bu proje; fiziksel aktivite, spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak. Sağlıklı bireylerin bilinçli davranışlar sergilediğini ispat etmekle ilgilidir. Dayanışma, yardımlaşma ve topluma faydalı olma amacıyla fiziksel güç, zaman, bilgi, yetenek, tecrübe gibi imkân ve özelliklerin kullanılarak gerçekleştirildiği gönüllülük çalışmaları ile toplumsal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinin yer aldığı, geleneksel kültürümüze atıfta bulunan “Büyüğünü saymak, küçüğünü sevmek” ilkesi çerçevesinde değerler eğitimiyle ilgilidir.

Öğrenim ve öğretimi daha iyi anlama, etkili geri bildirim sağlamak, performans hedeflerine dayalı bir eğitim ve öğrenme süreçlerini hayata geçirmek için öğrenme analitiğinde 2000’li yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeleri öğrenme sürecine uyarlamaktır. Öğrenmeyi öğretirken öğrenmek ve her yerde eğitim diyebilmek olacaktır. Desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri veri analizleriyle belirleyerek okul bazında gelişim planlarında gerekli aksiyonlara yer verilmesi sağlanacaktır.

Her çocuk, olabileceğinin en iyisi olma yolunda imkânlara sahip olmalı, önüne konulan seçenekleri seçebilmek için rehber edinmelidir. Güven ortamı içerisinde okul iklimi geliştirmek, eğlenerek ve öğreterek öğrenmenin sosyal bir gönüllülük projesi olduğu “Tutor Projesi” içerisinde mutluluğunu tatmak başarmanın tadı olacaktır. Her okul en iyisini hak ediyor” sloganı temel prensibimiz olacaktır.”