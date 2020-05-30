banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erçene kavşağında kaza: 8 yaralı

Elbistan-Göksun karayolunun Erçene kavşağında meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Erçene kavşağında kaza: 8 yaralı
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 Göksun-Elbistan yolu, Afşin ilçesi Erçene mahallesi dört yol kavşağında meydana gelen kazada 07 DN 303 plakalı araçla 34 HT 1481 plakalı araç çarpıştı. 07 DN 303 plaklaı araçta bulunan Davut Yurtsever, Hulusi Yurtsever, Durdu Demirbaş ile 34 HT 1481 plakalı araçta bulunan aynı aileden Halil ve Emine Kültür ile çocukları Nihal, Ömer Talha ve Elif Sena Kültür yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
  8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.