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Erbilen Sigorta hizmete başladı

Elbistan’da sigorta hizmetleri konusunda faaliyet gösteren Erbilen Sigorta, Emniyet Caddesi müftülük karşısında hizmete açıldı.

Erbilen Sigorta hizmete başladı
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Erbilen Sigorta’nın işletmeciliğini yapan Haşim Erbilen, DASK, trafik, yangın, konut, işyeri, sağlık, yangın, ferdi kaza ve nakliyat sigortası hizmeti verdiklerini söyledi.

Emniyet Caddesi Çeşme Sokak’ta faaliyet gösterdiklerini belirten Erbilen, “Trafik, kasko, konut, DASK, yangın, işyeri, nakliyat, sağlık gibi gibi pek çok konuda sigorta hizmetleri sunuyoruz. İnsan yaşamı, birçok riski de bünyesinde barındırıyor. Biz de firma olarak sunduğumuz sigorta çözümleri ile vatandaşlarımızın evi, arabası, işyeri, sağlığı ve seyahatleri başta olmak üzere tüm hayatı için riskleri en aza indirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Erbilen, sigortanın aslında geleceğe yönelik bir kavram olduğunu ifade ederek, “Geleceğin insanlar için ne getireceğini ya da ne kaybettireceğini bilmemiz imkansız. Riskin çok yüksek olduğu böylesi bir ortamda insanların kendilerini ve mallarını güvende hissedebilmeleri açısından baktığımızda sigorta yaptırmanın önemi daha iyi anlaşılıyor. Erbilen Sigorta olarak ilçe halkımıza uygun fiyat ve koşullarda sigorta yapma imkânı sağlamak için Türkiye’nin önde gelen firmaları ile birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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Erbilen Sigorta Hizmete Başladı