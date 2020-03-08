Epilepsi hastası genç, evinde ölü bulundu Elbistan'da 25 yaşındaki epilepsi hastası bir genç, evinde ölü bulundu.

Olay, Battalgazi Mahallesi Alptuğ Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir lokantada çalışan 25 yaşındaki Recep Tayyip Kodalak, mesaisine gelmedi. İşyeri arkadaşları, telefonla aradıkları Kodalak'a ulaşamayınca, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin çağırdığı itfaiye görevlileri, uzattıkları merdivenle balkon kapısından eve girdi. Ekipler, 25 yaşındaki genci hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kodalak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eşi, akraba ziyaretine gittiği için evde yalnız kalan Kodalak'ın cansız bedeni, evde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.