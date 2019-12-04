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Engellilerin yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çektiler

Elbistan TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu öğrencileri, engellilerin rutin yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Engellilerin yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çektiler
 Elbistan TOKİ Şehir Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinliler yapıldı. Öğrenciler, bu etkinlikler çerçevesinde; okulda, trafikte, yaya geçitlerinde, halk otobüslerinde engelli bireylerin yaşadığı problemleri canlandırarak farkındalık oluşturmaya çalıştılar.

Bu etkinliğin ardından TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri ile beraber “Engelsiz bir dünya için” sloganıyla dilek balonları havalandırdı.


Yerel Manşetler
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