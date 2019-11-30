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Engellilerin hakları ve sorunları anlatılacak

Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları hakları ve sorunlarının anlatılacağı bir konferans düzenlenecek.

Engellilerin hakları ve sorunları anlatılacak

3 Aralık Salı günü saat 13.00’te Elbistan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek konferansa tüm vatandaşları davet eden Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şube Başkanı Hasan Koyuncu, “Elbistan Kaymakamlığı, Sütçü İmam Üniversitesi ve Elbistan Gençlik Merkezi ile birlikte bir konferans düzenleyeceğiz. Konferansımıza konuşmacı olarak katılacak olan Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, engellilerin kanuni hakları ve sorunlarını ele alacak. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

 

 


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