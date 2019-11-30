3 Aralık Salı günü saat 13.00’te Elbistan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek konferansa tüm vatandaşları davet eden Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şube Başkanı Hasan Koyuncu, “Elbistan Kaymakamlığı, Sütçü İmam Üniversitesi ve Elbistan Gençlik Merkezi ile birlikte bir konferans düzenleyeceğiz. Konferansımıza konuşmacı olarak katılacak olan Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, engellilerin kanuni hakları ve sorunlarını ele alacak. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.
Engellilerin hakları ve sorunları anlatılacak
Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları hakları ve sorunlarının anlatılacağı bir konferans düzenlenecek.
30 Kasım 2019 Cumartesi 18:57
3 Aralık Salı günü saat 13.00’te Elbistan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek konferansa tüm vatandaşları davet eden Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şube Başkanı Hasan Koyuncu, “Elbistan Kaymakamlığı, Sütçü İmam Üniversitesi ve Elbistan Gençlik Merkezi ile birlikte bir konferans düzenleyeceğiz. Konferansımıza konuşmacı olarak katılacak olan Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, engellilerin kanuni hakları ve sorunlarını ele alacak. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.