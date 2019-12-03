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Engellilere yasal hakları anlatıldı ve sorunları görüşüldü

Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları hakları ve sorunlarının anlatılacağı bir konferans düzenlendi.

Engellilere yasal hakları anlatıldı ve sorunları görüşüldü

Elbistan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen ve konuşmacı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yılmaz katıldı. Program, Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şube Başkanı Hasan Koyuncu’nun selamlama konuşması ile başladı. Koyuncu, programa katılanlara teşekkür etti. İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, Elbistan Müftlüğü Engelli Hakları Birimi sorumluları, dernek üyesi engellilerin katılım sağladığı konferansta konuşan KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yılmaz, ilk olarak engellinin tanımını yaptı.

Engellilerin birçok yasal düzenleme ile haklarının koruma altına alındığını belirten Yılmaz, daha sonra programa katılanların sorularını cevapladı.


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