Engellilere hakları anlatıldı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şubesi tarafından organize edilen konferans ile engelli bireylerin hakları ve sahip oldukları öncelikler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Elbistan İMKB Fen Lisesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferans, Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şube Başkanı Hasan Koyuncu’nun selamlama konuşması ile başladı.

Engelli olmanın bir kusur olmadığını ifade eden Koyuncu, herkesin bir engelli adayı olduğuna değinerek, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Elbistan genelindeki tüm engelli bireylere ulaşmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Koyuncu, bu konuda muhtarlara büyük görevler düştüğünü söyledi.

Düzenledikleri konferans nedeniyle kendilerine destek olan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Elbistan Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne teşekkür eden Koyuncu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Açış konuşmasının ardından kürsüye gelen konuşmacılar engelli bireylerin eğitim, sosyal, yasal ve diğer hakları hakkında bilgiler verdiler. Engelli bireylerin birçok kurumdaki hizmetlerden dolayı ücret ödemeyeceğini veya indirimli faydalanacağını dile getiren konuşmacılar, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda görüşlerini aktardılar. Anayasa’da engelliler için birçok hakka yer verildiğini belirten konuşmacılar, engellilerin bu konularda bilgi sahibi olabilmesi için ALO 183’ü arayabileceklerini ifade ettiler.

Konferansa; Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç, MHP İlçe Başkanı Ali Demir, Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal ve çok sayıda engelli ve aileleri katıldı.



