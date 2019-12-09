Engellilere yönelik olarak açılacak olan KPSS kursu, 14 Aralık Cumartesi günü başlayacak. Başvurular ise 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14.30’a kadar yapılabilecek. Kurs başvuruları, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne yapılabilecek. 3 ay sürecek kursa başvuru için kimlik fotokopisi, engelli raporu ve lise diplomasının fotokopisi istenecek.
Engelliler için KPSS kursu açılacak
Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şubesi ortaklığında engellilere yönelik olarak KPSS kursu açılacak.
09 Aralık 2019 Pazartesi 15:55
Engellilere yönelik olarak açılacak olan KPSS kursu, 14 Aralık Cumartesi günü başlayacak. Başvurular ise 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14.30’a kadar yapılabilecek. Kurs başvuruları, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne yapılabilecek. 3 ay sürecek kursa başvuru için kimlik fotokopisi, engelli raporu ve lise diplomasının fotokopisi istenecek.
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