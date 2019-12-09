Engelliler için KPSS kursu açılacak

Engellilere yönelik olarak açılacak olan KPSS kursu, 14 Aralık Cumartesi günü başlayacak. Başvurular ise 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14.30’a kadar yapılabilecek. Kurs başvuruları, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne yapılabilecek. 3 ay sürecek kursa başvuru için kimlik fotokopisi, engelli raporu ve lise diplomasının fotokopisi istenecek.