Engelli vatandaşların umut kutuları, çöp kovasına döndü

Belediye ekiplerince boşaltılan kutulardan mavi kapak haricinde çöp namına her şey çıkarken, kutuların hemen yanı başındaki çöp kovalarının kullanılmaması ise görenlere ‘pes’ dedirtti.

Elbistan Belediyesi, geçen yıl engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temini için ‘umut’ adlı mavi kapak toplama kampanyası başlatmıştı. Bu kapsamda şehrin birçok noktasına mavi kapak toplama kutusu bırakıldı. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, biriktirdikleri mavi kapakları bu kutulara atarak, engelli vatandaşların yaşamını değiştirme çabasına katkı sunmaya çalıştı. Ancak normal şartlarda içi mavi kapaklarla dolu olması gereken kutular, bazı duyarsız vatandaşların sorumsuzluğu nedeniyle çöp kovasına dönüştü. Mavi kapak kutuları, su ve içecek şişeleri, kağıt bardak ve diğer gıda ürünlerinin ambalajlarıyla doldu.

Bir engellinin umudu niteliğindeki mavi kapak kutularının üzerinde ‘çöp değildir’ yazısını göre göre çöp kutusuna dönüşmesine vatandaşlar da tepki gösterdi.

Ortaya çıkan tabloyu duyarsızlığın en büyük göstergesi olarak yorumlayan vatandaşlar, “Umudun biriktirileceği bu kutular, bir sorumsuzluğa kurban edilmiş. Çok üzücü bir durum. Kutuların içinden mavi kapak haricinde her şey var. İnsanlar, bu kutuların üzerinde ‘çöp değildir’ yazısını bile umursamamış. Halbuki 5 metre yakınında çöp kovası var. Engelli olduğu için evinden çıkamayan insanları hiç mi düşünmüyorsunuz. Toplum olarak daha duyarlı olmamız gerekiyor. Oraya atılan her bir çöp, bir engellinin umudunun ertelenmesine yol açıyor” şeklinde konuştular.