Kamuya engelli personel atamasının en son ocak ayında yapıldığını hatırlatan Yılmaz, “Yetkililerimizden müjdeli haber bekliyoruz. Engelli vatandaşlar olarak en kısa sürede atama yapılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın bakan hanımdan sesimiz olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Engelli vatandaşlardan atama ve sınav talebi
Görme engelli vatandaş Ahmet Yılmaz, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın, Elbistan’da yapılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, engelli atamalarına biran önce başlanmasını beklediklerine vurgu yaptı.
13 Ağustos 2020 Perşembe 18:11
Engelli KPSS’nin, 11 Ekim’de yapılacağını kaydeden görme engelli vatandaş Ahmet Yılmaz, “Kısa bir süre sonra sınava gireceğiz. Ancak pandemi süreci henüz geçmiş değil. Biz, bu süreçte sınavların il merkezlerine ek olarak ilçemizde de yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü biz sınav yerlerimizi değiştirdik. Kahramanmaraş’a gitmemiz, bizler açısından büyük zorluk teşkil ediyor. En az 160 engellimiz sınav için Kahramanmaraş ya da en yakın il merkezine gitmek zorunda kalıyor. Büyük çoğunluğumuz bir gün öncesinden il merkezine gidiyor. Bu da bizleri çok zorluyor. Sınav, 11 Ekim’de yapılacak. Yetkililerimizden tercihleri yeniden alarak sınavların ilçe merkezinde yapılması için sesimizi duymalarını istiyoruz” dedi.
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Anahtar Kelimeler:Engelli Vatandaşlardan Atama Ve Sınav Talebi
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