Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Engelli vatandaş, evinde ölü bulundu

Elbistan’da 70 yaşındaki yürüme engelli İbrahim Gümüş isimli vatandaş, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Bu haber kez okundu.

Engelli vatandaş, evinde ölü bulundu

Elbistan’da 70 yaşındaki yürüme engelli İbrahim Gümüş isimli vatandaş, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Kümbet Mahallesi Dulkadir Hasanbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eşiyle birlikte bir akrabalarının cenazesine giden oğlunun yanında yaşayan yürüme engelli İbrahim Gümüş’ten (70) haber alamayan komşuları, eve gidip kontrol ettiklerinde Gümüş’ü hareketsiz şekilde buldu. Eve çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Gümüş’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gümüş’ün cansız bedeni, evde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

70 yaşında hayatını kaybeden İbrahim Gümüş’ün kesin ölüm nedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından belli olacak.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
TEVFİK DOĞAN 3 ay önce

ALLAH RAHMET ETSİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali ceren 3 ay önce

Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29