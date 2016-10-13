Engelli vatandaş, evinde ölü bulundu

Elbistan’da 70 yaşındaki yürüme engelli İbrahim Gümüş isimli vatandaş, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, Kümbet Mahallesi Dulkadir Hasanbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eşiyle birlikte bir akrabalarının cenazesine giden oğlunun yanında yaşayan yürüme engelli İbrahim Gümüş’ten (70) haber alamayan komşuları, eve gidip kontrol ettiklerinde Gümüş’ü hareketsiz şekilde buldu. Eve çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Gümüş’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gümüş’ün cansız bedeni, evde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
70 yaşında hayatını kaybeden İbrahim Gümüş’ün kesin ölüm nedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından belli olacak.
ALLAH RAHMET ETSİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM