Engelli Park Kartı uygulamasına geçiliyor

Uygulama ile park edilen araçlara ceza yazılmayacağı belirtilirken, başvuru kriterleri arasında engelli kimlik kartı aranacak.

Sistemin amacının engelli sürücülerin trafikte yaşadığı sorunların önüne geçmek olduğu belirtildi. Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediyemiz ve ilçe emniyet müdürlüğümüz ortaklığında yürütülen proje kapsamında engelli sürücülerimize kart uygulamasına geçilecek. Kart üzerinde aracının plakası bulunacak ve cezai işlem yapılmayacaktır. Buradaki amacımız engelli sürücülerimizin trafikte yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan park probleminin önüne geçmektir. Çünkü aracını uzak yere park etmek zorunda kalan engelli vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Engelli karta başvurmak isteyen vatandaşlarımızın, engelli kimlik kartı ile belediyemize başvurmaları gerekmektedir. Başvurusu alınan vatandaşlarımızın plakaları karta işlenerek adreslerine gönderilecektir” ifadelerine yer verildi.