Engelli oğluna hayatını adayan anneye ‘Yılın Annesi’ ödülü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak özel bir program düzenlendi.

İMKB Fen Lisesi’ndeki programda 7 yaşındayken trafik kazası geçiren ve 1 yıl komada kalan oğlu Fatih’i yaşama bağlamak için verdiği emek ve çabadan dolayı Güllü Mengeç’e yılın annesi ödülü verildi. Ayrıca Fatih’in kullanması için de tekerlekli sandalye hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, okul müdürleri, öğretmenler engelli aileleri ve çocukların katıldığı program, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Tek başlarına ayakta durmakta zorlanan bazı çocuklar, İstiklal Marşı’nı annelerinin kucağında okudu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle ilgili olarak konuşma yapan isim ise İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal oldu. Engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Dal, konuşmasında, şunları söyledi:





“Gözlerinizin görmediğini, doğadaki bin bir rengi keşfedemediğinizi; ya da yürüyemediğinizi, gönlünüzce koşamadığınızı, fikirlerinizi ifade edemediğinizi, tek başına yemek yiyemediğinizi, güzel şarkıları dinleyemediğinizi, sevdiklerinizin sesini duyamadığınızı hiç düşündünüz mü?

Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanlara kavuşturulması, devletimizin ve yerel yönetimlerimizin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Engellilerin üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri konusunda sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insana görev düşüyor. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Bu anlamda, Engelli vatandaşlara acıma duyguları ile yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır.”

Konuşmasının devamında ilçe genelinde engelli çocukların eğitim alabilmeleri için atılan adımları sıralayan Dal, özel eğitim sınıfı sayısının son 2 yılda 3’ten 28’e ulaştığına dikkat çekti. Dal, “Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özellikle engelli öğrencilerimizin eğitim hakkından daha iyi yararlanmaları için tüm imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Son iki yılda özel eğitim sınıfı sayısı 3’ten 28'e ulaştı. Daha önce hiç olamayan destek eğitim odası sayısı şu an 30’a ulaşmıştır. Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan yani okula devam edemeyen, evde eğitim alan öğrenci sayımız 4 iken şuan 12 olmuştur. Tabi bunlar yeter mi yetmez. Amacımız eğitilebilir öğrencilerimiz için ilçemizde okul açmaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, engellerin kalktığı engelsiz bir dünya daha güzel yaşamayı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra engellilerin birçok sorunu eğitimle ve sevgiyle aşacağını ispatlayan sinevizyon gösterileri izlendi. Program, Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin işaret dili ile şarkı söylemeleri ve engellilerin başarı hikâyelerinin anlatıldığı videoların izlenmesi ile son buldu.

Programda yılın annesi seçilen Güllü Mengeç’e plaketi ise, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal tarafından verildi. Engelli oğlu için temin edilen tekerlekli sandalyeyi alan anne Mengeç, oğlu Fatih’i hayata bağlamak için 9 yıldır hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını belirtti.

Şuan 16 yaşında olan Fatih’in 7 yaşındayken kaza geçirdiğini ve 1 yıl yoğun bakımda kaldığını anlatan anne Güllü Mengeç, “Oğlum Fatih, 7 yaşındayken kaza geçirdi. 1 yıl yoğun bakımda kaldı. Gitmediğim doktor kalmadı. Yaşamaz dediler. Hepsi de umut olmadığını söyledi. Ama ben pes etmedim. Yılmadım, oğlumdan vazgeçmedim; vazgeçmem de. Şimdi 16 yaşına geldi. Her şeyi anlıyor, biliyor. Okula gitmeyi istiyor” dedi.

Anne Mengeç, aldığı yılın annesi plaketini de oğlu Fatih’e hediye etti.



