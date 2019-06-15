Engelli memur, bir günlüğüne asker oldu

Türk Jandarma Teşkilatı’nın 180.yıldönümü ülke çapındaki etkinliklerle kutlandı. Jandarmanın 180.gurur yılı dolayısıyla Elbistan’da da bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede Elbistan E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki etkinliklerde engelli kadrosunda çalışan ve vatani görevini yapamayan Durdu Kebeli için temsili askerlik töreni organize edildi. Kebeli, kamuflajını giydikten sonra Türk bayrağı üzerindeki silahlara elini koyarak askerlik yemini etti. Bu anlamlı organizeye jandarma personelleri, cezaevi personelleri ve Kebeli’nin ailesi katıldı.

Mutluluğu gözlerine yansıyan Kebeli, bir günlüğüne de olsa askerlik görevini yapmasındaki katkıları ve emeklerinden dolayı herkese teşekkür etti.