Engelli kardeşlerin yüzü hayırseverlerin sayesinde güldü

Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde öncü olan Yusuf Kurnaz’ın çağrısına kulak veren duyarlı vatandaşlar, 32 ve 34 yaşındaki kardeşlere akülü tekerlekli sandalye aldı.

Elbistan’da esnaflık yapan Yusuf Kurnaz, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyalarla ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor. Mazluma el uzatılmasına vesile olan Kurnaz, son olarak küçük yaşta geçirdikleri rahatsızlık sonucu yürüme engelli olan 32 yaşındaki İbrahim ve 34 yaşındaki ağabeyi Kahraman Karateke için harekete geçti. Kurnaz’ın Karateke kardeşler için akülü tekerlekli sandalye temin etme çağrısı sonrasında harekete geçen vatandaşlar, hayırda yarışarak kısa sürede gerekli miktarı topladı. Toplanan para ile alınan tekerlekli sandalyeler, Karateke kardeşlere teslim edildi.

Hayırseverlerin gönüllerinden kopan desteklerle alınan akülü tekerlekli sandalyeleri İbrahim ve Kahraman Karateke kardeşlere teslim eden Yusuf Kurnaz, “2 kardeşimizin hayatını değiştirecek bu hediyenin alınmasında katkı sunan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

Kurnaz, “İlçemizde ikamet eden İbrahim ve Kahraman Karateke isimli kardeşlerimiz, 8 yaşındayken geçirdikleri rahatsızlık sonucu yürüme engelli olmuş. 4 duvarın arasına sığdırmak zorunda kaldıkları yaşamlarını değiştirmek için de akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaçlarının olduğunu öğrendik. Bu konuda hemen girişimde bulunduk. Sosyal medyadan yaptığımız çağrı sonrasında hayırsever vatandaşlarımız büyük bir duyarlılık örneği sergiledi. Biz de arada köprü vazifesi görerek akülü tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. Onların sevincine ortak olmanın sevinci anlatılamaz. İnşallah bu kardeşlerimiz, başkalarına muhtaç olmadan ihtiyaçlarını karşılayabilecek” şeklinde konuştu.

İbrahim ve Kahraman Karateke kardeşler de, yaşamlarını değiştiren bu hediyelerin alınmasında katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür ettiler.