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Engelli kardeşlere doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi engelli 2 kardeşi evinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam ve müdürlükte...

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Engelli kardeşlere doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi engelli 2 kardeşi evinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam ve müdürlükte görevli psikolojik danışmanı, sosyologlar ve personellerle birlikte Şule ve Merve Taşdemir kardeşler evlerinde ziyaret edildi.

Taşdemir kardeşlere doğum günü dolayısıyla doğum günü pastası keserek doğum günleri kutlanırken aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç adına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Doğum günlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hatırlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Taşdemir kardeşler, kendilerine yapılan sürpriz karşısında hem şaşırdıklarını hem de sevindiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ettiler.

Kendilerinin çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı olduklarını kaydeden Taşdemir Kardeşler, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç’u sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Çok yoğun çalışıyor. Yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim gibi engelli kardeşlerimiz için yaptığı hizmetleri de takdirle karşılıyoruz. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.
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