Engelli genç kızdan 9 gündür haber alınamıyor

Elbistan’a bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden 9 gün önce ayrılan 18 yaşındaki zihinsel engelli Hatun Özcan’dan haber alamadıklarını belirten baba Bektaş Özcan, kızını gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

Kızının yüzde 62 oranında zihinsel engelli olduğunu kaydeden baba Özcan, “9 gün önce evden çıkmış. Akşama kadar bekledik dönmeyince güvenlik güçlerine bildirdik. Biz de arıyoruz. Ancak 9 gün oldu herhangi bir ize rastlamadık. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Tüm vatandaşlardan kızımı görmeleri halinde 0538 576 6020 numaralı telefona ya da güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyorum” dedi.