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Engelli çocuğu süt içsin diye aldığı keçiler kayboldu

Elbistan’da bir vatandaşın 2,5 yaşındaki engelli çocuğunun süt içmesi için borçlanarak aldığı 4 adet keçi kayboldu.

Engelli çocuğu süt içsin diye aldığı keçiler kayboldu
 

Elbistan’da bir vatandaşın 2,5 yaşındaki engelli çocuğunun süt içmesi için borçlanarak aldığı 4 adet keçi kayboldu.

Gittiği gündelik işlerle evinin geçimi sağlayan baba İsmail Karaboğa, keçilerini gören ya da yerini bilenlerin kolluk kuvvetlerine bildirmesini istedi.

Kızılcaoba Mahallesi’nde ikamet eden ve gündelik işlerle evini geçindiren İsmail Karaboğa, 2,5 yaşındaki engelli oğlu süt içebilsin diye 4 adet keçi aldı. İnek sütü içemeyen çocuğu için 2 bin 500 lira borçlanarak aldığı hayvanları mahallede ve tarlalarda besleyen Karaboğa, 2 Haziran 2019 Pazar günü keçilerini yaylıma çıkarmak istedi. Evinin bahçesine giren Karaboğa, hayvanlarını göremedi. Telaşa kapılan Karaboğa, çevrede arama yapsa da keçilerinden en ufak bir ize dahi ulaşamadı. Aile fertleri ve komşuları ile birlikte keçilerin gidebileceği tarla, nehir kenarı ve dağ eteklerini arayan Karaboğa, herhangi bir ize rastlayamayınca durumu polise bildirdi.

Henüz 2,5 yaşındaki engelli oğlunun, sadece keçi sütü içebildiğini belirten İsmail Karaboğa, “Engelli oğlum var. Keçi sütünden başka süt içemiyor. Ben de bu yüzden borçlanıp 2 bin 500 TL’ye 4 adet keçi aldım. Sağıp sütünü oğluma içiriyorduk. Pazar günü birden bire keçilerimiz kayboldu. Çalındı mı, kaçtılar mı bilmiyoruz. Ama en ufak bir iz emare bulamadık. Aramadığımız yer kalmadı. Keçilerimin yerini bilenlerin ya da görenlerin insanlık adına kolluk kuvvetlerimize ya da bizlere bildirmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Yerel Manşetler
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